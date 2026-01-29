Kinderbetreuung in Glatten: Mit dem Elterntaxi in den Wald

Der Gemeinderat Glatten hat den Weg für Gestattungsverträge freigemacht, die es Eltern erlauben, ihr Kinder mit dem Auto bis zum Waldkindergarten zu bringen. Die Gründe.

Seit 2022 betreibt der evangelische Kirchenbezirk Freudenstadt den Waldkindergarten Waldsägmühle in Glatten. Er bietet Platz für 20 Kinder. Um die Eltern zu unterstützen und damit diese ihre Kinder nicht zu Fuß vom rund 400 Meter entfernten Waldparkplatz Flößerring zum Waldkindergarten bringen müssen, wurde der morgendliche Abholservice geschaffen.

Die Bereitstellung des Abholservice ist in den Aufnahmeverträgen zwischen dem evangelischen Kirchenbezirk und den Erziehungsberechtigten vertraglich verankert. Die Aufrechterhaltung dieses Abholservice, bei dem die Kinder am Wanderparkplatz von Erzieherinnen abgeholt werden, ist für die Erzieherinnen jedoch nicht mehr umsetzbar.

Wegen des vertraglichen Erfüllungsanspruchs war es nun nötig, dass für Familien, die auf den Service aus verschiedenen Gründen angewiesen sind, ein Ersatz geschaffen wird. Denn das Autofahren im Wald ist nicht gestattet, sofern keine besondere Befugnis vorliegt.

Zufahrtserlaubnis von 7.20 bis 7.50 Uhr

Nach längerer Diskussion stimmte der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für den Abschluss von entsprechenden Gestattungsverträgen, die Erziehungsberechtigten zwischen 7.20 und 7.50 Uhr die Zufahrt zum Waldkindergarten Waldsägmühle erlauben.

Zahlreiche Eltern waren zur Sitzung ins Rathaus gekommen. Bereits zu Beginn, in der Einwohnerfragestunde, meldete sich Oliver Jung im Namen der Eltern zu Wort. Es nicht so sei, dass man nicht zum Kindergarten laufen wolle, stellte er klar – das mache man sogar gern. Manchmal sei dies aber schwierig.

Als Vertreter des Kirchenbezirks war Marco Flaschenträger in der Sitzung anwesend und beantwortete Fragen. Flaschenträger dankte für die Bereitschaft, dass bei diesem Thema lösungsorientiert vorgegangen werde. Der Abholservice sei damals gut gedacht gewesen, führte er aus, dieser könne aber aus verschiedenen Gründen - etwa der Aufsichtspflicht – nicht aufrechterhalten werden. Mitarbeiter hätten signalisiert, dass es kein langfristig tragbares Konstrukt sei.

Frank Schäfer befürchtet viel Verkehr im Wald

Wichtig war es Flaschenträger, dass die Einigung in gemeinsamen Gesprächen entstanden sei, was Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer bestätigte.

Gemeinderat Ralph Wilding erinnerte in der Diskussion allerdings daran, dass der Waldkindergarten auf Elterninitiative entstanden sei und man sich damals für den Kirchenbezirk als Träger entschieden habe. Verträge seien dazu da, sie einzuhalten, betonte er.

Bedenken, dass in dem Waldstück „großer Verkehr“ – und das nicht nur in den im Gestattungsvertrag vorgegebenen Zeiten von 7.20 bis 7.50 Uhr – entstehen könne, hatte Gemeinderat Frank Schäfer. Bürgermeister Pfeifer erklärte, dass man sich mit den Eltern auf diese Zeiten geeinigt habe. Er setze nun auf den gesunden Menschenverstand und denke, dass das auch funktioniere.

Gestattungsverträge ersetzen Abholservice vollständig

Zeitlich befristet

Die Durchfahrtsgenehmigung ist zeitlich befristet auf den Zeitraum, in dem das aktuell angemeldete Kind den Waldkindergarten besucht. Nach aktuellem Stand tritt das letzte Kind mit einem vertraglichen Anspruch am 30. September 2028 aus. So lange gelten die Gestattungsverträge. In den Aufnahmeverträgen für neue Kinder ist der Abholservice nicht mehr enthalten. Da es für Unmut sorgen würde, wenn neu aufgenommene Kinder ohne diesen bisherigen vertraglichen Anspruch keine Möglichkeit zur Durchfahrt bekommen, obwohl die anderen nach hinten gefahren werden dürfen, können auch die Eltern der neuen Kinder einen solchen Gestattungsvertrag abschließen. Auch dieser verliert mit Austritt des letzten Kindes mit Anspruch seine Gültigkeit, womit gewährleistet ist, dass es sich bei der Befahrung des Waldwegs nur um einen vorübergehenden Zustand handelt.

Auf eigene Gefahr

Das Befahren erfolgt auf eigene Gefahr, die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde wird durch die Durchfahrtsgenehmigung nicht erhöht. Der Gestattungsvertrag ersetzt den Abholservice vollständig.