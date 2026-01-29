Kinderbetreuung in Glatten: Mit dem Elterntaxi in den Wald

Der Gemeinderat Glatten hat den Weg für Gestattungsverträge freigemacht, die es Eltern erlauben, ihr Kinder mit dem Auto bis zum Waldkindergarten zu bringen. Die Gründe.
Seit 2022 betreibt der evangelische Kirchenbezirk Freudenstadt den Waldkindergarten Waldsägmühle in Glatten. Er bietet Platz für 20 Kinder. Um die Eltern zu unterstützen und damit diese ihre Kinder nicht zu Fuß vom rund 400 Meter entfernten Waldparkplatz Flößerring zum Waldkindergarten bringen müssen, wurde der morgendliche Abholservice geschaffen.