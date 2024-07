Kinderbetreuung in Gechingen: Kitagebühren steigen um 7,5 Prozent

Kinderbetreuung in Gechingen

1 Ab dem neuen Kindergartenjahr müssen Eltern in Gechingen für die Betreuung in der Kita mehr Geld überweisen. Foto: © studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Die letzte Amtshandlung des bisherigen Gemeinderats war die Erhöhung der Kindergartenbeiträge für das kommende Kindergartenjahr 2024/2025 dem Vorschlag der der Landesverbände entsprechend um 7,5 Prozent.









Link kopiert



. Für die Beiträge in den Gechinger Kindertagesstätten gibt es eine Sozialstaffelung je nachdem, wie viele Kinder unter 18 Jahren in der Familie leben. Im Kindergarten Wolfswiesen und der Kita Wiesennest bezahlen Eltern in der Ü3-Betreuung für die verlängerte Öffnungszeit (VÖ) bei einem Kind künftig 163,40 Euro statt aktuell 152 Euro. Bei zwei Kindern sind es neu 126,60 Euro, bei drei Kindern 83,90 Euro und bei vier oder mehr Kindern 28 Euro.