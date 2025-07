Kinderbetreuung in Friesenheim: Deshalb erteilte der Gemeinderat dem Wunsch des Kitaträgers eine Absage

Kinderbetreuung in Friesenheim

Hier ist die Kita St. Katharina in Heiligenzell zu sehen. Foto: Bohnert-Seidel Die katholische Kirchengemeinde Friesenheim wünschte sich von der Gemeinde, dass diese sich rückwirkend am Betriebskostendefizit beteiligt. Im Rat gab es Kritik.







Der Gemeinderat lehnt mehrheitlich eine rückwirkende Beteiligung am Betriebskostendefizit der katholischen Kindertageseinrichtungen von 91,5 Prozent auf 92,5 und die Erhöhung der Beteiligung an Investitionsausgaben auf 90 Prozent ab. Mit einem positiven Beschluss wäre die Gemeinde Friesenheim mit überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 65000 Euro belastet worden.