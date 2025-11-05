Kinderbetreuung in Egenhausen: So sorgt Egenhausen für die Jüngsten vor

Vom Krippenplatz bis zur Grundschule: Egenhausen schafft Platz für Familien.
Stabil, vorausschauend und mit Luft nach oben: Die Gemeinde Egenhausen bleibt beim Thema Kinderbetreuung auf Erfolgskurs. Das zeigt die aktuelle Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2025/2026, die Hauptamtsleiterin Sarah-Jane Stöhr im Gemeinderat vorstellte. Insgesamt stehen 118 Kindergartenplätze bereit – aufgeteilt auf den dreigruppigen Kindergarten „Spatzennest“ (78 Plätze, davon zehn für Ganztagesbetreuung) und den zweigruppigen Waldkindergarten „Waldstrolche“ (40 Plätze).