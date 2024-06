„So ein Haufen Leute! Das hätte keiner gedacht. Vielleicht waren es 300 oder mehr; schätzen kann fehlen, aber gefühlt waren es jedenfalls ein Haufen Leute“, schreibt der Dunninger Waldkindergarten in seiner Pressemitteilung. Beim zweiten Tag der offenen Waldwagentür war im Waldkindergarten in Dunningen jedenfalls jede Menge los.

Gegen 14 Uhr kamen die ersten Gäste, nach 17 Uhr sind die Letzen nach Hause gegangen. Das Team der Waldkindergärten überlegte im Vorfeld, dass sie kein Riesenprogramm auf die Beine stellen wollten, damit sie viel Zeit für Gespräche mit den Gästen haben.

Für die Kinder hatten die verantwortlichen schöne Sachen zum Basteln vorbereitet: Hollerschlangen, Mohnpüppchen, Eierschachtel-Natur-Memory; im Wald konnten Tiere gesucht und deren Bewegungen nachgemacht, oder der Geschicklichkeitsparkour ausprobiert werden.

Der Förderverein Waldkitz hatte sich um alles andere gekümmert: Zwei Zelte aufgestellt, mit Tischen, Bänken und wunderschönen Sträußen aus Wiesenblumen geschmückt. Sie kochten Kaffee und besorgten Getränke. Viele leckere Kuchen von den Eltern wurden präsentiert und serviert.

Eine Küche zwei Toiletten

Natürlich wurde vor allem im Waldwagen neugierig nachgeschaut – mit den wenigen Möbeln, ein paar Malsachen und wenigen Büchern. Mehr brauchen die Kinder anscheinend nicht. Eine kleine Küchenzeile und zwei Toiletten, 25 Garderobenhaken und 25 Holzkisten für die Kleidungsstücke gibt es auch noch.

Übrigens ist der erste Waldkindergarten vor 72 Jahren in Dänemark gestartet: Ella Flatau aus Sollerod beschloss damals, mit ihren vier eigenen und den Nachbarskindern einfach jeden Tag zum Spielen in den Wald zu gehen. Inzwischen sind es deutschlandweit über 2500 Natur-, Wald- und Bauernhofkindergärten und es werden immer mehr.

Sogar im Landkreis Rottweil gibt es aktuell mehrere neue Waldkindergärten: In Epfendorf, Herrenzimmern, Eschbronn, Sulgen und in Holzhausen und bald auch in Oberndorf. Wie gut, dass die Gemeinde Dunningen gleich zwei Wakis geschaffen hat.

Die Bestätigung haben die verantwortlichen der Waldkindergärten: Die 20 Kinder und ihre Eltern im Dunninger Waki sind glücklich, die 14 Kinder und ihre Eltern in Seedorf auch. Und die Gäste des tags der offenen Waldwagentür waren auch beeindruckt.