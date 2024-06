Kinderbetreuung in Dotternhausen: Die Elternbeiträge steigen einheitlich

1 In der Kindertagesstätte in Dotternhausen steigen ab Herbst die Elternbeiträge in allen Bereichen – Kindergarten und Krippe – um siebeneinhalb Prozent. Foto: Schweizer

Auch in Dotternhausen kostet künftig die Kinderbetreuung mehr. Der Gemeinderat ging aber nicht mit allen Vorschlägen der Verwaltung d’accord.









In vielen Kommunen im Kreis stehen kurz noch vor der Sommerpause die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten auf dem Prüfstand. Und überall ist es Usus, dass auf die Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen verwiesen wird. Da machte auch Dotternhausen am Mittwochabend keine Ausnahme. Bürgermeisterin Marion Maier stellte – wie ihren Kolleginnen und Kollegen auch – die siebeneinhalb Prozent in den Raum, um die die Eltern mehr belastet werden sollten. Angestrebtes Ziel sei, einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent zu erreichen. „Diesen Wert schaffen wir aber nicht“, schränkte sie ein.