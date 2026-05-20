Kinderbetreuung in Dornhan: Deshalb steigen die Gebühren

Der Gemeinderat hat eine Anpassung der Kindergartengebühren beschlossen – Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in den städtischen und kirchlichen Einrichtungen mehr bezahlen.
Bürgermeister Markus Huber erklärte dazu, dass sich die Stadt den Empfehlungen der Vertreter des Gemeinde- und Städtetags sowie der Kirchen anschließt. Es seien Regelbeträge, die, so Huber, „für uns bindend sind“. Daran werde man bei Ausgleichsbeträgen auch gemessen. Das angestrebte Ziel ist eine Kostendeckung von 20 Prozent durch Elternbeiträge. In Dornhan liegt der Kostendeckungsgrad nach der aktuellen Kalkulation zwischen 15 und 18 Prozent. Der Stadt verbleibe nach Auskunft von Huber ein Abmangel von 1,2 Millionen Euro für die Kindergärten.