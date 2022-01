1 Fünf Stunden weniger Betreuung pro Woche – ein Zustand der noch eine Weile anhalten wird. Foto: © monropic – stock.adobe.com

Es war eines der Aufreger-Themen für Eltern im vergangenen Jahr: In den drei städtischen Ganztageseinrichtungen wurde die Betreuungszeit von 50 auf 45 Stunden reduziert. Personalmangel. Besserung ist offenbar nicht in Sicht, die Stundenreduzierung soll noch bis in den Herbst hinein andauern.















Calw - Es war Oliver Höfle, der das unliebsame Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufs Tableau brachte. Kinderbetreuung. Oder besser gesagt, die Stundenreduzierung bei selbiger. Seit Februar 2021 werden in den drei städtischen Ganztageseinrichtungen Kinderhaus Heumaden, Kinderhaus Stammheim und Kita Kinderdorfstraße die Kinder noch 45 statt 50 Stunden pro Woche betreut. Das Personal fehlt schlicht und ergreifend. Was, so betonte es Isabel Götz, Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur und Tourismus, kein Calw-spezifisches Problem sei, sondern ein überregionales.

Die Stadt Calw startete daraufhin eine sogenannte "Stellen-Offensive". Soll meinen: Die Stellen in der Kinderbetreuung wurden via Social Media, auf der Homepage der Stadt und in etlichen anderen Medien verbreitet. Doch augenscheinlich führte das nicht zum gewünschten Erfolg. Denn wie Götz auf Höfles Nachfrage bestätigen musste, bleibt es vorerst bei 45 Wochenstunden. Und zwar voraussichtlich noch das gesamte Kindergartenjahr lang, bis in den Herbst hinein. Dann, so Götz, müsse man neu beraten, wie es im Folgejahr weitergeht.

Auf Homepage versteckt

Natürlich sei "von allen Seiten" eine 50-Stunden-Woche gewünscht, betonte Götz. Aber es sei besser, von vorne herein klar eine mehr oder weniger dauerhafte Reduzierung der Stunden zu kommunizieren, als ein ständiges Hin und Her. Die Eltern müssten schließlich auch planen können. Man habe diese Schritte im Gespräch mit den Elternvertretern abgestimmt, sagte Götz.

Die Beibehaltung der 45-Stunden-Woche soll nun über die Elternvertreter und die Einrichtungsleiter kommuniziert werden, erklärte sie. Höfle regte indes an, einen Brief an alle Eltern zu schreiben, in dem sie informiert werden. Götz nahm diesen Vorschlag auf.

Marion Buck, Fachbereichsleiterin Steuerung und Service, hatte gute Nachrichten im Gepäck. In absehbarer Zeit werden zehn Auszubildende im Betreuungsbereich ihre Lehre beenden. Die Verwaltung setze alles daran, sie zu übernehmen. Und auch ansonsten sei man weiter dabei, Personal zu finden. Bernhard Plappert (CDU) kritisierte jedoch, dass die Stellenanzeigen auf der Homepage der Stadt zu schwer zu finden seien. Diese müsse man jedoch sofort finden, plädierte er. "Ohne tief in die EDV der Stadt einzudringen". Buck gab ihm in dieser Sache Recht und versicherte, dass man an dieser Problematik schon dran sei. OB Florian Kling ist aber ohnehin nicht der Ansicht, dass viele potenzielle Bewerber über die Homepage an Stellenangebote kommen, sondern vielmehr über andere Portale.

Die Stundenreduzierung, die zunächst bis Juli anberaumt war, dann aber verlängert wurde, hatte im vergangenen Jahr für regelrechte Entrüstungsstürme bei den betroffenen Eltern geführt. Von "Entsetzen, Fassungslosigkeit und Wut" war in einer offenen E-Mail an OB Kling die Rede.