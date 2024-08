1 Die Kinderkrippe in Bösingen ist im Schulgebäude untergebracht. Foto: Weisser

Der Bösinger Gemeinderat hat die Zustimmung zur vorgeschlagenen Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2024/2025 und 2025/2026 erteilt.









Die Gemeinde hielt sich dabei an die Vorschläge des Städtetages, des Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg. Weiterer Beschluss: Für die zweiwöchige Eingewöhnung in den Kindergärten und in der Kinderkrippe wird kein Elternbeitrag erhoben.