Gesundheitsmesse in Balingen Hier kann man live bei einer OP dabei sein

Live bei einer Hüftoperation dabei sein oder schon mal durch das geplante neue Großklinikum schlendern – das und noch viel mehr geht bei den Gesundheitstagen in Balingen. Zum 15. Mal finden diese am Wochenende vom 15. und 16. Februar in der Balinger Volksbankmesse statt.