Kinderbetreuung in Baden-Württemberg: Immer mehr Eltern im Südwesten klagen Kita-Plätze ein

1 Einen Kita-Platz für das eigene Kind zu haben, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

In vielen Städten und Gemeinden wird jetzt das Kindergartenjahr 2025/26 geplant. Viele Eltern finden für ihre Kinder keinen Betreuungsplatz - und ziehen deswegen immer öfter vor Gericht.









Immer mehr Eltern in Baden-Württemberg ziehen wegen eines Kita-Platzes vor Gericht. Die Zahl der Klagen an den Verwaltungsgerichten in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Lediglich am Verwaltungsgericht Sigmaringen blieb die Zahl relativ konstant.