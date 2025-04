Fröhliches Kinderlachen ist in diesen Tagen im und rund um den Bohrturm zu hören. Erstmals hat die Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle zur Probe die Überweisungen für die Anmeldungen von den Eltern per Vorkasse vorgenommen. „Unsere Testversion hat super geklappt.“ zeigt sie sich erfreut.

In den vergangenen Jahren hatten zu ihrem Ärgernis die Eltern oft ganz kurzfristig ihre Kinder abgemeldet und die auf der langen Warteliste hatten das Nachsehen, weil sie von einer Stunde auf die andere so kurzfristig nicht am Ferienprogramm teilnehmen konnten.

Für die Osterferien galt es, bis zum Stichtag die sieben Euro pro Tag zu zahlen, sonst konnten die jungen Teilnehmer nicht berücksichtigt werden, zeigte sich Gälle sehr konsequent. „Mit der neuen Jugendhausleiterin Isabel Höldke kamen neuer Schwung und neue Ideen ins Jugendhaus herein.“ schwärmt sie.

Neue Anschaffungen im Bohrturm

Mit der Neuanschaffung einer hellen und gepolsterten Sofaecke und neuen Tische mit gemütlichen Stühlen mit runder Lehne kam ein richtiges Wohlfühlambiente in den Bohrturm. Zusammen saßen der Azubi Björn Seemann und einige Kinder am Brettspiel und hatten sichtlich ihren Spaß.

Im Obergeschoss ist der Billardtisch zu einer Indoor-Tischtennisplatte mit Holzplatte und Netz umfunktioniert worden. Als Übergang von der Realschule in die Ausbildung hilft Sarah Gapp während der acht Werktage in den Ferien mit.

In den nächsten Tagen steht noch einiges auf dem Programm: Die Mädchen und Buben können ganz nach Lust und Laune noch ausgeblasene und Plastik-Ostereier bekleben. Einen großen Ansturm wird es am Backofen der Küche im Bohrturm beim Osterplätzchenbacken geben. „Das Backen kommt bestens an, Ausstecherle stehen hier zur Verfügung.“ weiß Björn Seemann.

Bastel- und Näharbeiten

Einige Kinder zeigten schon ihr Talent beim Nähen von kleinen Kissen mit Blumen. Alles in Handarbeit und mit Wattefüllung wird das in Erinnerung an die Osterferien 2025 bleiben. Auch für Vogelfutterstationen im Blumentopf, Windlichter und Serviettentechnik liegt das Material für die letzte Ferienwoche bereit.

Als Start in den Tag beschäftigen sich die Kinder in aller Ruhe mit Mandalas, bevor sie sich drinnen mit anderen Spielen beschäftigen oder draußen beim Ballspielen austoben können, erzählt Seemann.

Änderung im Anmeldeverfahren

Die Anmeldungen für die Pfingstferien vom 10. bis 20. Juni wird Jessica Gälle am 28. April freischalten. „Für die sechseinhalb Wochen Sommerwerkstatt ab dem 31. Juli laufen schon jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren.“ lässt die Stadtjugendpflegerin wissen. Die Betreuung ihrer Kinder von morgens 8 Uhr bis 17 Uhr unter freiem Himmel auf der Wiese an der Realschule wissen seit Jahren die berufstätigen Eltern sehr zu schätzen. Die städtischen PIAS – Auszubildende zur Erzieherin – wurden zur Mithilfe eingeladen. Eine Praktikantin und ein angehender Lehramtsstudent haben schon ihre Teilnahme zur Unterstützung auf der Wiese der Realschule angekündigt.

Durch Jessica Gälles Engagement hat bereits der bei den Kindern sehr beliebte Kasper Klausi Glücklich wieder sein Gastspiel angekündigt. Im letzten Jahr waren die Kinder ganz begeistert, als Artisten mit Seil und Reifen bei dem kleinen Zirkus in der Realschulturnhalle mitwirken zu können. Die städtischen Vereine unter anderem das DRK, die Feuerwehr und die Bibliothek wurden bereits zur Mitwirkung für den Bad Dürrheimer Ferienspaß angeschrieben. „Weitere Ehrenamtliche werden gesucht.“ ruft Gälle freiwillige Mitwirkende zur Gestaltung der Sommer-Ferienwochen auf. Es werden Sponsoren gesucht.