Kinderbetreuung in Althengstett: Mit Seltenheitswert: Mann leitet Kita

Kinderbetreuung in Althengstett

1 Sven Wolf ist als Leiter der Kita Poststraße Brückenbauer zwischen Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräften. Foto: Marion Selent-Witowski

Sven Wolf hat seinen Traumjob gefunden. Seit Kurzem ist der 36-Jährige Leiter der Kindertagesstätte Poststraße. Wie er seine Rolle sieht und was in seinen Augen gute Kita-Arbeit ausmacht.









Link kopiert



In der 2022 eröffneten Einrichtung werden täglich bis zu 110 Jungen und Mädchen in vier Ü3- und einer U3-Gruppe betreut, von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 17 Uhr. Der Ganztagsbetrieb ist eine fordernde Aufgabe, die die 35 Mitarbeiter aber Tag für Tag gerne aufs Neue annehmen, betont Wolf. Seit September 2023 kennt der 36-Jährige die Einrichtung, hatte zwischenzeitlich die kommissarische Leitung übernommen, bevor er am 1. Juli offiziell seine Stelle als Kita-Leiter antrat.