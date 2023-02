1 In Tübingen kam es zu Demonstrationen besorgter Eltern, nachdem die Stadt über kürzere Öffnungszeiten für Kindertagesstätten diskutierte. Vor dem Rathaus sind Protestplakate zu sehen. Foto: Begemann

Droht wegen fehlender Erzieher eine Reduzierung der Öffnungszeiten bei Kitas? Unsere Redaktion hat in der Region nachgefragt.















Horb/Rottenburg - In Tübingen fehlen aktuellen Angaben zufolge über 80 Erzieherinnen und Erzieher. Der dortige Gemeinderat überlegt deshalb, ab September in den meisten Kitas kürzere Öffnungszeiten einzuführen, um den Betrieb trotz krankheitsbedingter Ausfälle weiterhin aufrechtzuerhalten. Doch wie sieht es bei den Kindertagesstätten in der Region aus? Unsere Redaktion hat sich umgehört.