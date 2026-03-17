Kinderbetreuung im Kreis Calw: Kein Bedarf an Kindertagespflege?

Die Geburtenzahlen sinken. Der Jugendhilfeausschuss diskutierte deshalb über die Zukunft der Förderung privater Betreuungsangebote für Kinder.
Es ist wenige Jahre her, da waren alle Kommunen im Landkreis in einer ähnlichen Situation. Immer mehr Kinder kamen auf die Welt, immer mehr Betreuungsplätze wurden benötigt. Die Gemeinden kamen mit dem Ausbau kaum hinterher. Gleichzeitig setzte der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder die Verwaltungen unter Druck. So schnell ließen sich Kindergärten nicht ausbauen, geschweige denn konnte so schnell ausreichend Personal gefunden werden.