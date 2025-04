Kinderbetreuung: Die Kapazitäten der Rosenfelder Kitas sind ausgeschöpft

1 In den Kindergärten geht der Platz aus. Deshalb wird unter anderem die Eilers-Kita in Rosenfeld erweitert. Das Bild zeigt, wie der von Architekt Thomas Arndt geplante Anbau aussehen soll Foto: Arndt

Ob in der Eilers-Kita und im „Regenbogen“ in Rosenfeld, bei den „Sterntalern“ in Bickelsberg oder im „Sonnenwinkel“ in Isingen – überall wimmelt es nur so vor Kindern. Haupt- und Personalamtsleiter Harry Meisner berichtete im Gemeinderat, dass zum 31. Juli voraussichtlich 308 möglichen Plätzen 307 Belegungen gegenüberstehen. Bestehende Wartelisten würden das Angebot an freien Plätzen übersteigen. Besonders Krippen- und Ganztagesbetreuung werde nachgefragt.