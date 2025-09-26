Kinderbetreuung: Das Angebot der Kindertagespflege in Todtnau soll erweitert werden

In Todtnau wird ab dem 8. Oktober ein neuer Qualifizierungskurs angeboten. Dieser ist kostenlos.
Das Angebot der Kindertagespflege in Todtnau soll gestärkt werden, wozu es weitere qualifizierte Tagespflegepersonen braucht. Kürzlich hat zu diesem Thema ein Infoabend stattgefunden, den die Stadt Todtnau zusammen mit dem dem Kinderschutzbund Schopfheim, Fachdienst Kindertagespflege, organisiert hatte. Bürgermeister Oliver Fiedel und Verwaltungsmitarbeiter Gerhard Asal begrüßten die Interessierten und die bereits tätige Tagesmutter Eva Böhler.