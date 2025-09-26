Kinderbetreuung: Das Angebot der Kindertagespflege in Todtnau soll erweitert werden

Das Angebot der Kindertagespflege in Todtnau soll gestärkt werden, wozu es weitere qualifizierte Tagespflegepersonen braucht. Kürzlich hat zu diesem Thema ein Infoabend stattgefunden, den die Stadt Todtnau zusammen mit dem dem Kinderschutzbund Schopfheim, Fachdienst Kindertagespflege, organisiert hatte. Bürgermeister Oliver Fiedel und Verwaltungsmitarbeiter Gerhard Asal begrüßten die Interessierten und die bereits tätige Tagesmutter Eva Böhler.

Kirsten Trefzger vom Kinderschutzbund gab Einblicke in die Rahmenbedingungen der Kindertagespflege, wie die Verdienstmöglichkeiten. Im Mittelpunkt ihres Vortrags standen die Voraussetzungen für die Kursteilnahme sowie für die spätere Tätigkeit als Tagespflegeperson. Für die Kursteilnahme ist ein Erstgespräch mit dem Fachdienst Kindertagespflege, gute Deutschkenntnisse sowie Bereitschaft zur Reflexion und zuverlässige Teilnahme am Kurs notwendig.

Um die Tätigkeit auszuüben, braucht es kindgerechte Räumlichkeiten, das Abschlusszertifikat, einen Erste-Hilfe-Kurs, ein ärztliches Attest, ein erweitertes Führungszeugnis, ein Abschlusskolloquium und eine Pflegeerlaubnis, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.

Christiane Spiller, die die Qualifizierung leitet, stellte den kompetenzorientierten Kurs vor. Die Teilnehmer erhielten einen Überblick über Lernziele, Inhalte und den Aufbau der Ausbildung. Der Kurs startet am 8. Oktober und findet in der Regel immer mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr statt sowie einmal monatlich freitags von 16.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Nach 80 Unterrichtseinheiten ist bereits ein Start der Betreuung möglich. Das Ende des Kurses ist für Juli 2026 geplant. Für pädagogische Fachkräfte ist eine verkürzte Kursdauer möglich. Der Qualifizierungskurs ist kostenlos.

Asal und Fiedel zeigten sich erfreut über die positive Resonanz auf den Infoabend und das große Interesse der Teilnehmer, heißt es weiter. Mit der Veranstaltung wurde ein wichtiger Schritt gemacht, um das Betreuungsangebot für Familien zu erweitern und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagespflege zu gewinnen.

Weitere Infos zum Kurs oder der Tätigkeit erhalten Interessierte montags bis freitags (9 bis 12 Uhr) unter Tel, 07622/63929 oder per E-Mail kindertagespflege@kinderschutzbund-schopfheim.de