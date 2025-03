Kinderbetreuung: Das ändert sich bei der Ringsheimer Naturkita

1 Die Ringsheimer Naturkita Rebzwergle ist 2023 gestartet, nun sollen die Plätze dort aufgestockt werden. Foto: Gemeinde

„Jedes Kind hat einen Platz“ – so lautete die Botschaft aus dem Ringsheimer Kindergarten-Bedarfsplan. Damit das allerdings so bleibt, sind sowohl Änderungen bei der Naturkita Rebzwergle als auch der Bau der neuen Kita Dorfhopser nötig.









Im Jahr 2023 mussten manche Eltern in Ringsheim bis zu sechs Monate warten, um ihr Kind in einer Krippe unterzubringen. Daraufhin hat die Gemeinde in die Entwicklung der Krippen- und Kindergartenplätze investiert und kann nun voraussichtlich jedem Ringsheimer Kind einen Platz anbieten. So wurden zum Kindergartenjahr 2023/24 die altersgemischten Gruppen im katholischen Kindergarten in reine Krippenplätze umgewandelt, so dass dort zusätzliche Krippenplätze entstanden und die Wartelisten entfielen. Zudem wurden 20 weitere Plätze für Kinder über drei Jahren mit dem Bau der Naturkita Rebzwergle geschaffen. Zum Kindergartenjahr 2024/25 kam in der Naturkita noch eine halbe Gruppe mit fünf Plätzen für Kinder über drei Jahren und zwei Plätzen für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren dazu.