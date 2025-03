Im Anschluss an den farbenfrohen Kinderumzug feierte der Narrennachwuchs seinen Kinderball in der Kastellhalle.

Mit einem umfangreichen Bühnenprogramm feierte der Narrensamen seine Fasnet in einer proppenvollen Halle.

Die Jugendkapelle spielte auf der Empore den Narrenmarsch, so dass die Jungnarren ihren Aufmarsch beginnen und ihre Sprünge zeigen konnten. Von dem Anblick vieler kleiner Hästräger und Gardemädchen zeigte sich Präsident Manuel Häring begeistert.

Gut vorbereitet hatte Karin Lehmann die kleine Garde der Narrenzunft, die ihren Marsch perfekt in Szene setzten. Auch die Mädels der kleinen Garde aus Beffendorf legten bei ihrem Auftritt eine stimmige Choreographie hin.

Die Vorschulturner hatten mit Nina Werner und Sarah Nachengast einen Gummibärentanz einstudiert, der beim Publikum bestens ankam.

Die jungen Akteure hatten sehr viel Spaß. Foto: Herzog

Die kurze Programmpause wurde zu einer Polonaise durch die Tischreihen genutzt, bei der Groß und Klein ihren Spaß hatten.

Danach gab es weitere Darbietungen der kleinen Garde aus Waldmössingen und Beffendorf sowie einer zweiten Jazztanzgruppe des Sportvereins.

In die Welt der Wahrsagerei entführten die Mädels der mittleren Garde der Narrenzunft, die in sich ihren bunten Kleidchen wie geübte Bauchtänzerinnen bewegten und „The Magic in the air“, die Magie in der Luft, förmlich spürten.