Kinderarztmangel in Horb

1 Schauen Politik und Behörden beim Kinderarztmangel in der Region einfach weg? Foto: stock.adobe.com/Robert Kneschke

Der Mangel an Kinderärzten wird zum Problem, aber keiner sieht sich in der Verantwortung. So sieht es das Eutinger Gemeinderatsmitglied Daniel Neuss.









Nach dem nun seit zwei Wochen klar ist, dass von den drei Kinderärzten in der Kinderarztpraxis von Dr. Nagel in Horb, nur Dr. Schwarze für Kassenpatienten in Bisingen weitermacht, bleiben die vielen gesetzlich versicherten Eltern im Umkreis von Horb weiter im Ungewissen, wie es weitergeht.