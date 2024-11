Kinderarzt-Krise in Horb und Region: Eltern starten Petition gegen Kinderärztemangel in drei Landkreisen

1 Der Kinderarztmangel in der Region wird zum Problem. Eltern starten jetzt eine Petition. (Symbolfoto) Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com

Die Elterninitiative „Kinder brauchen Kinderärzte!“ wendet sich mit einem offenen Brief an alle Mandatsträger der Landkreise Freudenstadt, Rottweil und Zollernalb. Sie rufen zugleich die Öffentlichkeit auf, sich an ihrer Petition zu beteiligen. Zuletzt hatte sich in Horb die Kinderarzt-Krise zugespitzt.









In ihren Aufruf zur Petition schreibt die Initiative: „Schwierigkeiten bei der Terminvergabe, zehrende Wartezeiten in übervollen Wartezimmern, lange Fahrtstrecken, Ärzte und Praxisteams am oder bereits über dem Limit, Aufnahmestopps und damit gleich gar keine kinderärztliche Versorgung selbst für die Allerkleinsten und weitere Schließungen sind bereits – das ist aktuell die traurige Realität hier in der Region.