Kinderarzt in Oberndorf: So läuft die Suche nach einem Nachfolger für Reinhard Wartha

So läuft die Suche nach einem Nachfolger für Reinhard Wartha

Kinderarzt in Oberndorf

1 Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter (links) und Berater ­Roman Hadjio informieren über die Nachfolger-Suche. Foto: Cools

In Sachen Kinderarztversorgung herrscht in Oberndorf ein akuter Notstand. Schon Kinderarzt Reinhard Wartha hatte vergeblich versucht, einen Nachfolger für seine Praxis zu finden. Mit seinem Tod hat sich die Lage noch verschärft. Nun beauftragt die Stadt einen Profi mit der Arztsuche.









Etliche Eltern haben sich in ihrer Verzweiflung bereits an Matthias Winter gewandt: In Oberndorf wird schnellstens ein neuer Kinderarzt benötigt. Die Dringlichkeit sei allen bewusst, sagt der Bürgermeister. Deshalb wolle man nicht abwarten und sich „den Kräften des Marktes ergeben“, sondern handeln.