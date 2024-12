Kinderarzt in Hechingen: Praxis von Jurij Ciokan geschlossen – „Niemand hat sich beworben“

Kinderarzt in Hechingen

1 Das Praxisteam von Jurij Ciokan (Dritter von links) um Beata Udvarnoki (von links), Judit Ciokan und Tanja Dosic (rechts) ist derzeit mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Foto: Roth

Im November hat Jurij Ciokan in seiner Kinderarztpraxis am Hechinger Obertorplatz die letzte Sprechstunde angeboten. Einen Nachfolger gibt es nicht. Er appelliert daher an die Politik, Anreize zu schaffen, damit sich wieder mehr Ärzte niederlassen.









Link kopiert



An der Eingangstür zur Kinder- und Jugendarztpraxis von Jurij Ciokan am Obertorplatz steht es schwarz auf weiß: „Die Praxis ist nach über 35 Jahren ohne Nachfolger geschlossen .“ In der Praxis selbst sind bereits Umzugskartons gepackt, die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. „Bis zum 1. Januar muss hier alles tipptopp sein“, sagt Jurij Ciokan im Gespräch mit unserer Redaktion.