Kinderartikelbörse Schömberg: So klappt es mit dem Verkaufen

Am Freitag und Samstag, 14. und 15. März, veranstaltet der Förderverein der Schömberger Schulen eine Frühlings- und Sommer-Kinderartikelbörse in der Stauseehalle.

Die 65. Auflage der Kinderartikelbörse wird über die Webanwendung Basarlino organisiert. Eine Anmeldung der Verkäufer erfolgt ausschließlich über basarlino unter www.basarlino.de/ZN34. Die Verkäufer erhalten dann eine Nummer über die sie bis zu 80 saisonale fleckenfreie und gereinigte Kinder- und Jugendmodeartikel, sowie vollständige und unbeschädigte Sportartikel und Spielsachen in Basarlino einstellen und auszeichnen.

Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung geht bis Größe 176. Außerdem werden angenommen: Umstandsmode, Kinderwagen, Kinderbetten, Kinder-Autositze, Fahrräder, Dreiräder, Roller und sonstige Fahrzeuge sowie Spielsachen für jedes Alter, wie Brettspiele, Puppen und Zubehör, Lego und Playmobil, Spiele und Puzzle. Die Spiele müssen vollständig sein. Kuscheltiere dürfen nicht angeboten werden.

Freitags können bis zu 80 Artikel in der Stauseehalle abgegeben werden

Des Weiteren können Bücher und sonstige Medien, wie CDs, DVDs, Spiele für Playstation und Konsolen und sonstige Computerspiele ausgezeichnet werden sowie Sportbekleidung und -artikel für jedes Alter und jede Sportart – außer Skiausrüstung – angeboten werden: Tennisschläger und Tischtennisschläger, Fußballtrikots, Kickschuhe und Schoner, Handballbekleidung, Handbälle, Knie- und Ellenbogenschoner, Fahrradhelme, Fahrradkleidung und Regenschutz, Reitbekleidung, Reithelme und Reitstiefel, Bademode, Taucherbrillen und -flossen.

Pro Verkäufer können drei Paar gut erhaltene und saubere Schuhe in Größe 17 bis 40 angeboten werden. Jeder Verkäufer darf bis zu 80 Artikel auszeichnen und zum Verkauf anbieten.

Inventarlisten von Basarlinio

Am Freitag, 14. März, können die ausgezeichneten Artikel von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Stauseehalle in Schömberg abgegeben werden. Dort werden die Artikel sortiert und für den Verkauf ausgelegt. Die ausgedruckte und unterzeichnete Artikel- und Inventarliste von Basarlino muss mitgebracht werden.

Der Verkauf der Artikel findet am Samstag, 15. März, von 9 bis 12 Uhr in der Stauseehalle statt. Kartenzahlung ist möglich.

Der Verkaufserlös und die nicht verkauften Artikel können von den Verkäufern am Samstag, 15. März, zwischen 15 und 16 Uhr abgeholt werden.

Gebühren

Der Auszahlungsbetrag errechnet sich anhand des Verkaufserlöses der verkauften Artikel. Es werden zwölf Prozent des Erlöses und eine Verkaufsgebühr von acht Euro einbehalten. Ein Teil davon geht als Gebühr an Basarlino.

Weitere Infos gibt es per E-Mail an info@kinderartikelboerse-schoemberg.de oder telefonisch bei Evelyn Plescher, 07427/940140 und Anja Schmolze, 07427/4660754.