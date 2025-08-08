Kinderärzte im Kreis Freudenstadt: Landrat wirft Kassenärztlicher Vereinigung Totalversagen vor

Landrat Klaus Michael Rückert kritisiert die ausbleibende Hilfe der Kassenärztlichen Vereinigung bei der Kinderarzt-Suche. Die findet, Rückert fehle der Blick über den Tellerrand.
Landrat Klaus Michael Rückert übt scharfe Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Als „Totalversagen“ bezeichnete er deren Vorgehen bei der Suche nach Kinderärzten für den Kreis Freudenstadt im Rahmen einer Kampagnenpräsentation auf der Gartenschau „Tal X“. Bei der KVBW befindet man unterdessen, dem Landrat fehle der Blick über die Kreisgrenze.