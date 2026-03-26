Kinder und soziale Medien: Zwischen Kontrolle und Teilhabe, Nutzen und Risiken im Kreis Calw

Soziale Medien prägen den Alltag von Kindern und Jugendlichen wie nie zuvor. Doch mit der Nutzung wachsen auch Konflikte – bis hin zu Eskalationen in Familien.
Der Streit eskalierte wegen eines Smartphones. Mutter und Sohn gerieten so heftig aneinander, dass sie schließlich in der Beratungsstelle landeten. Ralph Bölzner von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises Calw erinnert sich daran, dass es darum ging, wer das Handy bekommt. Streitigkeiten wie diese seien längst keine Seltenheit mehr.