Kinder und Smartphones: Handy-Verbot am Abend lässt Teenager besser schlafen

40 Minuten mehr Schlaf nur, weil das Handy am Abend tabu ist? Was eine Schweizer Studie über Schulerfolg und elterliche Regeln verrät.
Genf - Wenn Eltern ihren Teenager abends die Smartphone-Nutzung verbieten und keine Handys über Nacht im Zimmer dulden, schlafen die Jugendlichen nach einer Schweizer Studie mehr – und erreichen sogar bessere Schulergebnisse. Im Durchschnitt schliefen sie 40 Minuten länger als Altersgenossen, deren Smartphonezeit nicht begrenzt wurde, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Discover Public Health".