Vier Tage lang waren die Tuninger Kinder zu den Legotagen in der evangelisch-methodistischen Kirche in Tuningen eingeladen.

In dieser Zeit entstand mitten in der Kirche die Legostadt „Legohausen“. 34 Kinder und 15 ehrenamtliche Mitarbeiter waren beschäftigt, um die Stadt zu bauen. Das Motto lautete „Hey, wir schaffen das!“, und unter diesem Thema wurde die Geschichte rund um Nehemia und dem Wiederaufbau von Jerusalem erzählt und das dann auch anhand von Legosteinen. Am ersten Tag gab es für die Kinder klare Vorgaben, wie die Stadt aussehen soll, welche Häuser wichtig sind und wie diese gebaut werden sollen.

Kreativität gefragt

Am zweiten Tag war dann die Kreativität gefragt, hier konnten die Teams an den jeweiligen Lego-Tischen ganz nach ihrer eigenen Vorstellung die Stadt mit bunten, einfarbigen, kleinen und großen Gebäuden füllen. Wenn der ein oder andere Turm auch mal umfiel, die Kinder waren mit Eifer dabei, und mit rund einer halben Tonne Legosteinen, was umgerechnet etwa 200 000 Legosteine bedeutete, hatte man auch ausreichend „Baumaterial“ zur Hand.

Am Sonntag feierten die Kinder zusammen mit den Familien den Abschlussgottesdienst der Legotage. Hier konnte alles nochmals vorgestellt werden, und die Familien staunten, was die Kinder in dieser kurzen Zeit alles geschafft hatten. „Ich bin begeistert, was hier alles abging und mit welchem Eifer die Kinder bei der Sache waren“, erklärte Juliane Dippon, die neue Gemeindereferentin der evangelisch-methodistischen Kirche. Allen hatte es sichtlich Spaß gemacht, und die Kirche war vier Tage lang mit Trubel erfüllt.

Kirche mit Leben erfüllt

Die Abschlussfeier wurde abgerundet mit einem Bring- and-Share-Mittagessen (= mitbringen und teilen). Danach hieß es für die Kinder jedoch noch, alles wieder abzubauen und alle Legosteine nach Größe und Farbe getrennt wieder zurück in die entsprechenden Boxen einzusortieren.