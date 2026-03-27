Kinder- und Jugendmedizin: MVZ Furtwangen feiert sein erstes Jahr

1 Betriebsleiterin Franziska Kuner (Mitte) gratuliert dem Team der Kinder- und Jugendmedizin rund um Martin Gellert (zweiter von rechts). Foto: Stadtverwaltung Furtwangen Das Medizinische Versorgungszentrum Furtwangen blickt auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr zurück. Es sichert die wohnortnahe Versorgung für junge Patienten.







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Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Furtwangen feierte sein einjähriges Bestehen – Anlass für die Stadtverwaltung, auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr zurückzublicken und dem engagierten Ärzte- und Praxisteam für seinen Einsatz zu danken. Die Gründung des MVZ erfolgte formell zum 1. März 2025. Betriebsleiterin Franziska Kuner gratulierte ihrem gesamten Team, sowohl den medizinischen Fachangestellten, als auch besonders den Ärzten Martin Gellert, Waltraud Litz-Walter sowie Thomas Monnheimer zum „Jubiläum“.