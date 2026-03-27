Kinder- und Jugendmedizin: MVZ Furtwangen feiert sein erstes Jahr
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Betriebsleiterin Franziska Kuner (Mitte) gratuliert dem Team der Kinder- und Jugendmedizin rund um Martin Gellert (zweiter von rechts). Foto: Stadtverwaltung Furtwangen

Das Medizinische Versorgungszentrum Furtwangen blickt auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr zurück. Es sichert die wohnortnahe Versorgung für junge Patienten.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Furtwangen feierte sein einjähriges Bestehen – Anlass für die Stadtverwaltung, auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr zurückzublicken und dem engagierten Ärzte- und Praxisteam für seinen Einsatz zu danken. Die Gründung des MVZ erfolgte formell zum 1. März 2025. Betriebsleiterin Franziska Kuner gratulierte ihrem gesamten Team, sowohl den medizinischen Fachangestellten, als auch besonders den Ärzten Martin Gellert, Waltraud Litz-Walter sowie Thomas Monnheimer zum „Jubiläum“.

 

Seit der Eröffnung stehen Mediziner gemeinsam mit ihrem Praxisteam den jungen Patienten, sowie deren Eltern kompetent und wohnortnah zur Verfügung. Gleichzeitig arbeitet das Praxisteam mit der Betriebsleitung eng zusammen und bewältigt die medizinischen und verwaltungstechnischen Hürden.

Städtischer Eigenbetrieb

Das MVZ Furtwangen wurde als städtischer Eigenbetrieb gegründet, um die ärztliche Versorgung – zunächst insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin – im ländlichen Raum nachhaltig zu sichern und gleichzeitig die Attraktivität des Gesundheitsstandortes gemeinsam mit all den anderen Arztpraxen im Ort zu stärken.

Infos zur Kinderarztpraxis, Öffnungszeiten und Online-Terminbuchung unter www.mvz-furtwangen.de abrufbar.

 