Norwegens Königsfamilie Keine Berufung: Høiby akzeptiert Entscheidung zu U-Haft

Gerade erst wurde der Sohn von Norwegens Kronprinzessin zu vier Jahren Haft verurteilt. Kurz darauf beantragte er die Freilassung aus der U-Haft. Das Gericht sagte Nein - das akzeptiert er nun wohl.