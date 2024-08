Das Ziel war das Ferienlagerhaus Nickersberg bei Bühl. Die Kinder und Jugendlichen starteten mit dem Lernen des Lagertanzes, in die Freizeit.

Angelehnt an die Filmreihe „Harry Potter“ wurden die Kinder in einer feierlichen Zeremonie in ihre Gruppen für das Wochenspiel – also die Häuser Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor – eingeteilt.

Lesen Sie auch

In unterschiedlichen Spielen wurden laut Mitteilung die Geschicklichkeit, Schnelligkeit und das Strategiedenken der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Es galt, durch Mischen von Zaubertränken versteinerte Leiter zu befreien oder bei einem Nachtspiel aus dem bei Harry Potter bekannten Gefängnis Askaban auszubrechen.

Meisterschaft im Quidditch

Am Montag fand die erste Quidditch-Meisterschaft, welche Teil des Wochenspiels war, statt. Der Tagessieg gelang hierbei den Mannschaften Ravenclaw und Hufflepuff. Es musste bei einem Dodgeball-Turnier gegen die dunklen Mächte gekämpft werden. Auch der richtige Umgang mit Zauberstab und Hexenbesen wurde geübt.

Am vierten Tag hissten die Lagerteilnehmer ihre Fahne. Auch der Ausflugstag stand an und es wurde das Freibad im nächstgelegenen Ort unsicher gemacht. Nach dem Abendessen wurde zum ersten Mal das Lagerfeuer angezündet. Inmitten des prasselnden und knackenden Lagerfeuers hielt Armin Kaupp eine kleine Andacht ab. Der Abend endete dann mit Stockbrot und Lagerfeuergesängen.

Fahnenwache am Lagerfeuer

Das Highlight der Woche war für viele das Fahnenklauen. Durch ein Drohvideo hatten sich die Fahnendiebe schon einen Abend zuvor angekündigt. Nach einer vierstündigen Fahnenwache am Lagerfeuer mussten sich die Lauterbacher Kinder und Jugendlichen jedoch geschlagen geben und konnten die Fahne nicht verteidigen.

Ein großes Festessen läutete den letzten Abend der Jugendfreizeit ein. Die Siegergruppe des Wochenspiels wurde in der Methauschau verkündet.

Die Siegergruppe des Wochenspiels mit ihren Hauslehrern. Foto: KJG

Der Sieg ging an das Haus Hufflepuff, welches mit dem Hauspokal überrascht wurde. Dieser Abend endete mit einer großen Aftershowparty. Nach einer Woche wurden die Teilnehmer und Leiter wieder in Lauterbach in Empfang genommen.