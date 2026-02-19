Kinder- und Jugendcafé Albstadt: Zweite Spätschicht im Hölzle läuft an

Von sechs Jahren bis 27 sind alle im Kinder- und Jugendcafé in Ebingen willkommen. Hier gibt es coole Angebote und genügend Freiraum.
Das Hölzle in Ebingen ist eine Institution. Ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche Alltag und Schulstress hinter sich lassen, die Seele baumeln, sich treffen und Spaß haben können. Damit das so bleibt, braucht es nicht nur motivierte und kompetente Mitarbeiter, sondern auch finanzielle Mittel und Flexibilität. „Wir wissen nie, was uns erwartet“, verdeutlicht Franziska Eisele, die Leiterin des Kinder- und Jugendcafés in der Langwatte 58 in Ebingen.