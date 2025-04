Das Kinder- und Jugendbüro Schömberg des Haus Nazareth in Sigmaringen hat während der Osterferien ein attraktives Programm für Kinder aus Schömberg und Schörzingen auf die Beine gestellt.

Das Angebot für Kinder und Jugendliche war so vielfältig, dass für jeden etwas dabei war. Über Flyer, die im Vorfeld in den Schulen verteilt wurden, konnten sich die Kinder und Jugendlichen für die verschiedenen Aktionen anmelden.

In der ersten Ferienwoche gab es in der Mensa des Schulzentrums Schömberg für Grundschulkinder insgesamt acht unterschiedliche Programmpunkte rund um das Thema Ostern. Für die Jugendlichen stand das Ferienprogramm diesmal unter dem Motto „Kulinarische Streifzüge“.

Fotostudio und Brotbacken

Bereits am ersten Tag wurde es sowohl kreativ als auch glamourös: Viktor Felde verwandelte einen Teil der Mensa in ein professionelles Fotostudio. Die Kinder konnten sich dort wie echte Shootingstars fühlen. Parallel dazu bastelte Lisa Selig mit den Kindern dafür passende Bilderrahmen. Am Mittag entstanden bunte Osterkörbchen, die später der Osterhase befüllen konnte. Der Abend gehörte den Jugendlichen, die ihre Backkünste beim Brotbacken unter Beweis stellen konnten.

Am Dienstag stieß die Leiterin der Ganztagesbetreuung Jamina Jauch zum Team dazu. Mit ihr bastelten die Kinder Osterkarten und frühlingshafte Dekoration. Anschließend tobten sie sich bei einer sportlichen „Osterhasen-Olympiade“ aus. Disziplinen wie Sackhüpfen, Eierlauf und Osterkegeln machten ihnen jede Menge Spaß. Währenddessen verbrachten die Jugendlichen mit Sabina Müller und Viktor Felde einen aufregenden Abend beim „Running Sushi“ in Stuttgart.

Ostereier und Rätsel

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen von Osterhasen und Eiersuche. Neben dem Basteln von „Chaos-Hühnern“ und Hasen wurden auf dem Schulgelände Ostereier gesucht. Die Kinder konnten dabei nicht nur bemalte Ostereier, sondern auch Schokoladen- und Plastikeier mit darin versteckten Rätseln finden. Die Fragen wurden im Anschluss gemeinsam gelöst und so konnten die Kinder ihr Wissen spielerisch unter Beweis stellen.

Am Abend wurde es erneut kulinarisch: Die Jugendlichen ließen sich von der Küche Frankreichs und Italiens inspirieren und zauberten Baguettes Parisienne, die später zu Bruschetta Caprese verfeinert wurden.

Sorbische Tradition des Ostereierverzierens

Das große Highlight folgte am Donnerstag: Die Kinder durften in der Osterbackstube aktiv werden. Besonders beeindruckend war die Einführung in die sorbische Tradition des Ostereierverzierens.

Mit Stecknadeln und Bienenwachs entstanden kunstvolle Eier, die kleine Geschichten erzählten. „Jedes Ei ist ein Unikat und bewahrt ein Stück lebendige Volkskunst der Sorben“, erklärte Viktor Felde. „Es ist mir wichtig, den Kindern Traditionen näherzubringen, die über unsere Region hinausgehen.“

Zum Abschluss der Woche wurde in der Osterbackstube gebacken: Es gab süße Spiegelei-Cupcakes, die bei allen Teilnehmern hervorragend ankamen.

40 Kinder wurden bespaßt

Unterstützt wurde das Team des Haus Nazareth von den engagierten Stammjugendlichen des Kinder- und Jugendtreffs „Checkpoint“: Eliz Karahan, Yaren Karahan, Alexia Comsa und Raul Gheorghevici. Auch Mara Vatteroni, die bereits im März ein Praktikum im Kinder- und Jugendbüro absolviert hatte und früher selbst Teilnehmerin des Ferienprogramms war, half mit.

Das Kinder- und Jugendbüro bietet sein Ferienprogramm für Grundschüler jedes Jahr von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr an, über die Mittagszeit können die Kinder betreut werden.

Am Ende der Woche zogen die Organisatoren eine positive Bilanz: Rund 40 Kinder und Jugendliche nahmen täglich an dem Ferienprogramm teil. Und schon jetzt läuft die Planung für das Pfingstferienprogramm.