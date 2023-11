Kinder- und Jugendbüro in Balingen

1 Der Skatepark in Balingen Foto: Paul Bossenmaier

Die Kinder- und Jugendarbeit ist besonders herausfordernd. In Balingen sucht man verzweifelt nach geeignetem Personal. Doch häufig stimmen die Anforderungen nicht.









Link kopiert



Der Leiter des Kinder- und Jugendbüros (KJB) in Balingen, Jochen Brendle, hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend einmal einen Ist-Zustand der Jugendarbeit präsentiert.