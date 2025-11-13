Kinder- und Jugendbüro: Dank Spende – Haigerlocher können in Europa-Park und ins Musical

Das Kinder- und Jugendbüro Haigerloch hat im Sommer einige Aktionen anbieten können, die unter Mithilfe der AUT GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft ermöglicht wurden.
Große Freude herrscht beim Kinder- und Jugendbüro Haigerloch, das unter dem Träger Erzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen steht. „Dank einer großzügigen Spende der AUT GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft konnten in diesem Jahr gleich mehrere besondere Aktionen für Kinder, Jugendliche und Familien aus Haigerloch ermöglicht werden“, heißt es in einer Mitteilung.