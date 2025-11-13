Kinder- und Jugendbüro: Dank Spende – Haigerlocher können in Europa-Park und ins Musical

Das Kinder- und Jugendbüro Haigerloch hat im Sommer einige Aktionen anbieten können, die unter Mithilfe der AUT GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft ermöglicht wurden.

Große Freude herrscht beim Kinder- und Jugendbüro Haigerloch, das unter dem Träger Erzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen steht. „Dank einer großzügigen Spende der AUT GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft konnten in diesem Jahr gleich mehrere besondere Aktionen für Kinder, Jugendliche und Familien aus Haigerloch ermöglicht werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Den Anfang machte im Sommer demnach ein erfrischendes Highlight während der Ferienspiele: Allen teilnehmenden Kindern und Teamern konnte eine Kugel Eis spendiert werden. Der Eiswagen der Eisdiele Rialto aus Bisingen sorgte bei sommerlichen Temperaturen für leuchtende Augen und glückliche Gesichter.

Ausflug in den Europa-Park

Ein weiterer Höhepunkt folgte mit einem Ausflug nach Stuttgart: 24 Jugendliche konnten das Musical „Die Eiskönigin“ besuchen und einen Abend voller Gesang, Tanz und beeindruckender Bühnenkunst erleben. Für viele war es der erste Besuch eines Musicals – „ein kulturelles Erlebnis, das noch lange nachwirken wird“.

Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Tagesausflug in den Europa-Park. „Familien und Gruppen aus Haigerloch konnten bei herrlichem Herbstwetter einen erlebnisreichen Tag im Freizeitpark verbringen. Dank der Spende war es möglich, einen großen Reisebus anzumieten, sodass die Teilnehmenden nur den vergünstigten Gruppeneintritt bezahlen mussten – eine spürbare Entlastung für viele Familien“, informierten die Organisatoren.

Das Kinder- und Jugendbüro sprach einen großen Dank aus an die Steuerberatungsgesellschaft. „Durch dieses Engagement konnten wertvolle Erlebnisse geschaffen werden, die Gemeinschaft fördern, kulturelle Teilhabe ermöglichen und bleibende Erinnerungen hinterlassen.“