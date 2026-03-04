Kinder- und Jugendbüro: Betreuung in den Ferien – das ist in Balingen geboten

Damit die Eltern sich in Balingen auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder in den Ferien verlassen können, organisiert das Kinder- und Jugendbüro verschiedene Formate.

In Balingen müssen Eltern in den Schulferien nicht improvisieren, sondern können aufatmen. Mit dem Feriencampus, den Kinderferienwochen und dem Ferienzirkus bietet die Stadt ein flächendeckendes Betreuungsangebot an – das Kinder- und Jugendbüro organisiert und koordiniert die Formate. Damit ist sichergestellt, dass Familien in jeder Ferienwoche auf verlässliche Betreuung zählen können – von kreativen Workshops über sportliche Aktivitäten bis hin zu speziellen Ferienprojekten wie dem Ferienzirkus.​

Wie das Ferienprogramm in Balingen entsteht, bleibt für Außenstehende oft unsichtbar – hinter den Angeboten steckt vor allem viel Planung. Das Kinder- und Jugendbüro stimmt Themen, Standorte und Betreuungszeiten aufeinander ab und berücksichtigt dabei die Bedürfnisse von Kindern und Eltern.

Kreatives und Ausflüge

Bereits seit Jahren finden die Kinderferienwochen in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien statt. Den Feriencampus gibt es seit seiner Einführung in nahezu allen Ferienwochen in der Eyachstadt. „So ist in jeder Ferienwoche immer mindestens ein Betreuungsangebot vorhanden. Der Ferienzirkus findet bereits seit vielen Jahren in den ersten beiden Wochen der Sommerferien statt“, sagt Mireille Schroth vom Balinger Kinder- und Jugendbüro.

Die größte Herausforderung bestehe darin, dass nicht immer Plätze beim gewünschten Standort verfügbar sind. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir dann, die bestmögliche Lösung für Kinder und Eltern zu finden.“

Neuerung in diesem Jahr

Neu ist seit diesem Jahr, dass der Feriencampus von der Volkshochschule zum Kinder- und Jugendbüro umgezogen ist und nun – wie die Kinderferienwochen und der Ferienzirkus – zu den Balinger Ferienangeboten gehört.

Die Kinderferienwochen stehen allen Kindern aus Balingen und den Ortsteilen offen. Nur bei freien Plätzen können auch Kinder aus umliegenden Gemeinden teilnehmen. Sämtliche Angebote des Feriencampus stehen hingegen Kindern aus dem gesamten Zollernalbkreis zur Verfügung.

Inhaltlich orientieren sich die Angebote an der jeweiligen Jahreszeit. „Bewährt haben sich kreative und sportliche Programme sowie Ausflüge. Bei den langen Betreuungsangeboten bis 16.30 Uhr wird zudem eine kurze freiwillige Mittagsruhe angeboten, die vor allem von jüngeren Kindern gerne genutzt wird“, erklärt Dagmar Hirschpek von der Volkshochschule Balingen.

Größter Betreuungsbedarf bei Grundschulkindern

Der größte Betreuungsbedarf besteht bei Grundschulkindern im Alter von sechs bis zehn Jahren. Entsprechend stehen für diese Altersgruppe die meisten Plätze zur Verfügung. Mit dem Feriencampus wird außerdem der Bedarf für Elf- und Zwölfjährige abgedeckt.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen funktioniere sehr gut, so Dagmar Hirschpek. Diese stellen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, um ein verlässliches Betreuungsangebot zu ermöglichen. Seit rund 30 Jahren besteht zudem eine enge Kooperation mit dem Circus Bambi. Balingen ist einer der wenigen Standorte, an denen der Zirkus zwei Wochen lang gastiert.

Hohe Nachfrage

Rückmeldungen von Eltern und Kindern fließen regelmäßig in die Weiterentwicklung der Angebote ein. „Bedürfnisse der Eltern und Kinder werden aufgenommen und im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt.“ Allerdings lasse sich nicht jeder Wunsch realisieren.

Besonders groß ist die Nachfrage in den Sommerferien sowie beim Ferienzirkus: „Diese Angebote sind mit Abstand am beliebtesten.“ Vor allem die erste sowie die letzten beiden Ferienwochen sind stark gefragt und teilweise bereits am Tag des Anmeldestarts ausgebucht, so Schroth.

Ein wichtiger Aspekt ist darüber hinaus die soziale Teilhabe. Über eine Sozialermäßigung soll sichergestellt werden, dass auch Familien mit geringerem Einkommen ihre Kinder an den Ferienangeboten teilnehmen lassen können. An den Teilnahmegebühren dürfe es nicht scheitern, heißt es aus dem Kinder- und Jugendbüro. Ziel sei es, allen Kindern in Balingen verlässliche Betreuung und gemeinsame Ferienerlebnisse zu ermöglichen – unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Infos zur Anmeldung

Unterschied

Beim Feriencampus, dem Ferienzirkus und den Kinderferienwochen handelt es sich um ein Ferienbetreuungsangebot. Davon strikt zu unterscheiden ist das Sommerferienprogramm, das der Freizeit- und Feriengestaltung, nicht aber der Betreuung dient. Bei allen Angeboten ist ein warmes Mittagessen inklusive, eine Sozialermäßigung ist auf Antrag möglich.​ Für Fragen steht das Kinder- und Jugendbüro unter (07433) 170-147 oder per Mail an kinderferienwochen@balingen.de (Ferienbetreuungen) sowie sommerferienprogramm@balingen.de (Sommerferienprogramm) zur Verfügung. Für Fragen zum Feriencampus ist Dagmar Hirschpek die Ansprechpartnerin: unter (07433) 908014 oder feriencampus@balingen.de. Das vollständige Programm und alle weiteren Infos gibt es online auf www.balingen.ferienprogramm-online.de