Kinder- und Jugendbüro: Betreuung in den Ferien – das ist in Balingen geboten

Damit die Eltern sich in Balingen auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder in den Ferien verlassen können, organisiert das Kinder- und Jugendbüro verschiedene Formate.
In Balingen müssen Eltern in den Schulferien nicht improvisieren, sondern können aufatmen. Mit dem Feriencampus, den Kinderferienwochen und dem Ferienzirkus bietet die Stadt ein flächendeckendes Betreuungsangebot an – das Kinder- und Jugendbüro organisiert und koordiniert die Formate. Damit ist sichergestellt, dass Familien in jeder Ferienwoche auf verlässliche Betreuung zählen können – von kreativen Workshops über sportliche Aktivitäten bis hin zu speziellen Ferienprojekten wie dem Ferienzirkus.