Kinder- und Jugendarbeit: So hilft Daniela Hatzenbühler als systemische Beraterin Familien

Daniela Hatzenbühler aus Geislingen begleitet als systemische Beraterin Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Weg zu individuellen Lösungen.
Daniela Hatzenbühlers Mission ist es, Kindern und ihren Familien zu helfen. Das zieht sich durch das Berufsleben der 54-Jährigen wie ein roter Faden. Mehr als 30 Jahre lang arbeitete sie in Geislingen als Erzieherin, bis 2022 leitete sie das Familienzentrum St. Michael. Heute ist sie Geschäftsführung der Kindertageseinrichtungen im Dekanat Zollern und ist für 18 Einrichtungen zuständig.