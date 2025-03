Kinder- und Jugendarbeit: Das war 2024 alles geboten

1 Im Rahmen des Sommerferienprogramms hat das Kinder- und Jugendbüro 2024 einen Graffiti-Workshop angeboten. Foto: Beckmann

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Balingen hat im vergangenen Jahr einiges auf die Beine gestellt. In ihrem Jahresbericht gibt die Abteilung einen detaillierten Einblick in ihre Arbeit.









In ihrem Jahresbericht stellen die Jugend- und Jugendsozialarbeiter der Stadt Balingen die bunte Vielfalt ihrer Arbeit vor und geben einen Einblick in die Arbeit und Angebote in die insgesamt vier Jugendtreffs und -häusern, der Schulsozialarbeit an insgesamt zwölf Schulen sowie in die außerschulischen Bildungsangebote.