Kinder- und Heimatfest Hechingen: Zum Jubiläum ein Tattoo des Herolds, wahlweise mit Totenkopf oder Motorrad

Es ist das 80. Irma-West-Kinder- und Heimatfest im Juli. Das Programm wird zum Jubiläum noch größer und noch bunter – und man kann sich sogar tätowieren lassen.
Farbe in die Haut ritzen ist in weiten Kreisen weiterhin beliebt. Aber den Herold, eine, wenn nicht die Symbolfigur des Hechinger Heimatfestes? Die Motive, die jetzt bei der Jahresversammlung des Trägervereins vorgestellt worden sind, machen Lust darauf. Da gibt es den Knaben ganz allein mit seinem Stab, aber auch kräftig aufgehübscht: wahlweise mit Totenkopf und Spinne, Motorrad und mehr.