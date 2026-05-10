Kinder- und Heimatfest Hechingen: Zum Jubiläum ein Tattoo des Herolds, wahlweise mit Totenkopf oder Motorrad

Es ist das 80. Irma-West-Kinder- und Heimatfest im Juli. Das Programm wird zum Jubiläum noch größer und noch bunter – und man kann sich sogar tätowieren lassen.

Farbe in die Haut ritzen ist in weiten Kreisen weiterhin beliebt. Aber den Herold, eine, wenn nicht die Symbolfigur des Hechinger Heimatfestes? Die Motive, die jetzt bei der Jahresversammlung des Trägervereins vorgestellt worden sind, machen Lust darauf. Da gibt es den Knaben ganz allein mit seinem Stab, aber auch kräftig aufgehübscht: wahlweise mit Totenkopf und Spinne, Motorrad und mehr.

Aber jetzt nur kein großes Grübeln: Beim Irma-West-Tattoo handelt es sich um eins, das nur einige wenige Tage haltbar ist. Da wird nicht in die Haut geritzt. Aber es ist eine prima Idee zum Jubiläum! Wer will, kann sich den Oberarm am Freitag und Samstag des Festwochenendes auf die Haut machen lassen.

Viel Neues wird serviert

Das 80. Kinderfest ist, man kennt die Irma-West-Gemeinschaft, längst eingetütet. Um dafür Werbung zu machen, ist die Kinderfestgemeinschaft beim nächsten Hechinger Freitagabendmarkt am 5. Juni mit einem Stand auf dem Obertorplatz vertreten. Es gibt einen „Hau den Lukas“, Popcorn, den Festbändelverkauf und Mitgliedswerbung.

Beim Fest selbst wird viel Neues serviert. Den neuen Leiter des Jugendfanfarenzuges, Stefan Riethmüller, bekannt als Leiter der Jugendmusikschule, will besonders aufhorchen lassen. Die Gugguba wird mit einem weiteren Getränkestand den Festplatz zusätzlich bereichern.

Als besondere Unterhaltungsbeiträge sind die „Plettenberg Stammtischmusig“ und „The Louisiana Funky Butts Brass Band“ gebucht. Beide wollen als „Walking Acts“ für Stimmung sorgen. Die Musik vom Plettenberg tritt am Freitagabend vor den Vereinskiosken auf, die Brass Band ist am Samstagabend vor der Festhandlung auf dem Marktplatz zu erleben.

Weitere Stromstärken

„Kattas Welt“ von „Schauinsland-Reisen“ weiß dann am Samstag und Sonntag auf dem Festgelände mit dem Spielmobil und Lauf- wie Fahrrädern zu begeistern. Damit auf dem Festplatz alles reibungslos klappt, wurde auch schon für weitere Stromstärken Jahre vorgesorgt. Da gehen dem Riesenrad und auch keinem anderen Fahrgeschäft die Puste aus.

Zur 80. Auflage des Hechinger Kinder- und Heimatfestes gibt es den Herold, die Symbolfigur schlechthin, als Tattoo. Wahlweise solo mit Stab, mit Spinne und Totenkopf oder mit Motorrad. Aber keine Angst: Es wird nicht geritzt! Das Kunstwerk ist nach einigen Tagen wieder weg Foto: Privat

Bei der Hauptversammlung des Trägervereins, wie immer im Bollemer „Löwen“, stand das ganz besondere Kinderfest mit der Zahl 80 im Zentrum. Vereinschef Stefan Walter erinnerte daran, dass bereits 2025 die ersten Lampions mit Hechinger Stadtansichten gebastelt worden sind, sodass die vierten Klassen diese zum Lampionumzug immer parat haben. Überarbeitet worden ist das Sicherheitskonzept, auf dass kein Fahrzeug ohne Erlaubnis Festgelände und Marktplatz befahren kann. Erinnert wurde an die Verabschiedung von Markus Best als Leiter des Fanfarenzugs.

Schatzmeisterin ein letztes Mal im Amt

Ein letztes Mal im Amt der Schatzmeisterin, gab Gabriele Hein ihren Kassenbericht. Dieser las sich solide und positiv für die Irma-West-Gemeinschaft. Das kleine Minus resultiert daher, dass der Schaden am Toilettenwagen von rund 5000 Euro doch nicht von der Versicherung übernommen wurde und daher außerplanmäßige Kosten entstanden.

Unsere Empfehlung für Sie Irma-West-Fest Hechingen Jedes Kind soll lachen können Das Publikum kommt beispielsweise beim Lampionumzug und der Festhandlung nicht nur aus Hechingen selbst.

Die Vorstandswahlen brachten nur einen Wechsel mit sich. Für Gabriele Hein wurde Michael Hahn gewählt. Hein bleibt der Führungsmannschaft aber als Beisitzerin erhalten. Bestätigt wurden Michael Endriß als Technischer Leiter sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer Marion Godon, Jürgen Fischer und Maximilian Ermantraut. Ausgeschieden als Beisitzer ist dafür Markus Best. Iris Merkel-Beck wurde als stellvertretende Vorsitzende bestätigt.

Der Irma-West-Hain muss umziehen

Irgendwann ist kein Platz mehr für neue Bäume auf dem Martinsberg: Irma-West-Vorsitzender Stefan Walter hat angekündigt, dass der Irma-West-Hain zukünftig in den Nasswasen, auf die Seite des Modellflugplatzes, umzieht und künftig Obstbäume die Pflanzungen der Wahl sind.

Weitere Mitstreiter gerne gesehen



Weitere Interessierte, Helferinnen und Helfer, auch außerhalb des Vereins und der Vorstandsmannschaft, dürfen sich zur Unterstützung gerne jederzeit bei der Irma-West-Gemeinschaft melden. Social Media ist dabei ein Themengebiet, das Vorsitzender Stefan Walter besonders im Visier hat.