Kinder toben in Bitz: Bewegungslandschaft verliert nicht an Attraktivität

Die Bewegungslandschaft in der Bitzer Sporthalle hat zwischen den Feiertagen für Spaß beim Nachwuchs gesorgt. Foto: Peter Die Bewegungslandschaft des TV Bitz hat drei Tage lang für viel Freude beim Nachwuchs gesorgt.







Zwischen den Weihnachtsfeiertagen hatten die Übungsleiterinnen und -leiter des TV Bitz wieder eine sehr abwechslungsreiche Bewegungslandschaft in der Sporthalle aufgebaut. Da diese drei Tage aufgebaut bleiben konnten, wurden sehr viele Geräte mit viel Fantasie gestaltet und regten so die Kinder zu ständigen Aktivitäten an – die begleitenden Eltern konnten kaum folgen. Beispielhaft seien genannt die lange Air-Track-Bahn oder der Aussichtsplatz auf der Oberkante einer Weichbodenmatte.