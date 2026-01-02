Kinder toben in Bitz: Bewegungslandschaft verliert nicht an Attraktivität
Die Bewegungslandschaft in der Bitzer Sporthalle hat zwischen den Feiertagen für Spaß beim Nachwuchs gesorgt. Foto: Peter

Die Bewegungslandschaft des TV Bitz hat drei Tage lang für viel Freude beim Nachwuchs gesorgt.

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen hatten die Übungsleiterinnen und -leiter des TV Bitz wieder eine sehr abwechslungsreiche Bewegungslandschaft in der Sporthalle aufgebaut. Da diese drei Tage aufgebaut bleiben konnten, wurden sehr viele Geräte mit viel Fantasie gestaltet und regten so die Kinder zu ständigen Aktivitäten an – die begleitenden Eltern konnten kaum folgen. Beispielhaft seien genannt die lange Air-Track-Bahn oder der Aussichtsplatz auf der Oberkante einer Weichbodenmatte.

 

Auch nach 16 Jahre hat die Bewegungslandschaft nicht an Attraktivität verloren. Trotz schönstem Winterwetter tummelten sich jeden Tag weit über 100 Kinder mit ihren begleitenden Eltern aus nah und fern in der Sporthalle. Auch dieses Jahr haben 15 Kinder die Stationen für den Bewegungspass erfolgreich absolviert und diesen stolz entgegengenommen.

Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt. Mit Waffeln, Gebäck und verschiedenen Getränken wurde eine Klassenkasse aufgefüllt.

Ein besonderer Dank des TV Bitz geht an den Betreuer und Helfer sowie an die Gemeinde für die Öffnung der Sporthalle über die Feiertage. Dies sei nicht selbstverständlich, wie auswärtige Besucher immer wieder bestätigten.

 