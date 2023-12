Vorfall in Rottenburg: Kinder spielen zu laut - 40-Jähriger zückt Messer

1 Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein 39-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag in Rottenburg von einem Mann mit einem Messer bedroht worden.









An einem Treffpunkt für Jugendliche in der Stadtlanggasse hielten sich gegen 15.15 Uhr mehrere Kinder auf. Das Spielen war einem 40-jährigen Anwohner zu laut, woraufhin dieser die Kinder aus seiner Wohnung heraus anschrie. Zu der Situation kam der 39-jähriger Anwohner hinzu, woraufhin sich zwischen den beiden Männern ein Streitgespräch entfachte, da der 40-jährige zwischenzeitlich seine Wohnung verlassen hatte. Dieser beleidigte den anderen Anwohner fortlaufend und zog gleichzeitig ein Messer aus seiner Jackentasche und hielt es in Richtung des 39-Jährigen. Erst als der Geschädigte die Polizei verständigte, ging der 40-Jährige zurück in seine Wohnung.