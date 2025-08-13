Kinder sind aktiv: Ferien in Horb - spannend, bunt und süß

In den Sommerferien erlebten die Kinder bisher Abenteuer in der Natur, kreative Workshops und süße Erlebnisse.

Das beliebte Ferienangebot „Ritter Sport Schokowerkstatt in Waldenbuch“ fand statt – der Termin war heiß begehrt. Zwölf Kinder konnten an diesem besonderen Tag teilnehmen und ihre eigene Schokolade selbst herstellen. Alle Plätze waren schnell vergeben, das Angebot war sehr gut besucht. Die Freude der Teilnehmenden war großartig und trotz regnerischem Wetter herrschte eine gemütliche, fröhliche Atmosphäre.

Cake-Pops-Aktion

Im Jugendhaus Marmorwerk drehte sich am zweiten Ferientag alles um süße Leckereien. Zehn Kinder nahmen an einer Cake-Pops-Aktion im Rahmen des Ferienprogramms teil. Die kleinen Kuchenbällchen wurden mit viel Freude in Schokolade getaucht und bunt verziert.

Tik-Tok-Food-Trends

Im Rahmen des Sommerferienprogramms nahmen die teilnehmenden Kinder an einem besonderen Kochnachmittag teil, bei dem zwei beliebte Tik-Tok-Rezepte ausprobiert wurden. Zunächst ging es gemeinsam zum Einkaufen, um die benötigten Zutaten zu besorgen. Anschließend bereiteten die Kinder mit viel Freude, Kreativität und Einsatz „Smashed Potatoes“ mit verschiedenen Toppings sowie süße Waffel-Frucht-Spieße mit Schokosoße zu.

Klettern in Rottenburg

An zwei Tagen konnten jeweils zwölf Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren sportlichen Ferienspaß an der DAV-Außenkletterwand in Rottenburg am Neckar erleben. Mit dem Zug ging es bis zur Haltestelle Bad Niedernau. Von dort aus lief sich die Gruppe „warm“, denn zu Fuß ging es über den Neckartalradweg weiter bis zur Kletteranlage im Steinbruch von Rottenburg am Neckar.

An der Anlage angekommen, hatten die Kinder vier Stunden Spaß beim Toprope-Klettern. Jeweils im Team aus drei Personen ist abwechselnd ein Kind geklettert und die anderen zwei Kinder haben am Boden das Sicherungsteam gebildet.

Dem Biber auf der Spur

Eine echte Biberburg, stabile Staudämme, abgeknabberte Pflanzen und Bäume, eine Biberrutsche und noch vieles mehr konnten 14 Kinder vergangene Woche unter fachkundiger Führung des Wildtierbeauftragten entdecken. Anhand eines präparierten Jungbibers wurde den Kindern die körperlichen Besonderheiten des Bibers gezeigt. Biberfell konnte gestreichelt werden, die Nahrung und die Feinde des Bibers wurden besprochen. Ebenso die besondere Gabe des Bibers die Landschaft so zu verändern, dass sich die Vegetation und die Tierwelt auf kleinem und auch großem Raum positiv verändern. Die Kinder hatten viel Spaß im Dießener Tal und überraschten den Wildtierbeauftragten und die Mitarbeiterinnen des Horber Jugendreferats mit viel Kenntnis über das Leben des Bibers.

Flusssteine bemalen

Im Horber Marmorwerk fand ein kreatives Angebot für Kinder statt: „Flusssteine bemalen – aus grauen Steinen wird ein buntes Feuerwerk“. Vier begeisterte Kinder nutzten die Gelegenheit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und die natürlichen Steine in bunte Kunstwerke zu verwandeln. Mit Farben, Pinseln und viel Spaß gestalteten sie einzigartige Muster und Motive. Das Ergebnis war ein farbenfrohes Feuerwerk aus Steinen.

Upcycling-Ideen

Beim Upcycling-Angebot im Horber Marmorwerk waren zehn Kinder im Alter zwischen neun und zwölf und Jahren sehr kreativ. Sie konnten aus ihren alten Lieblings-T-Shirts tolle Stofftaschen kreieren.

Im ersten Schritt wurden die T-Shirts zurechtgeschnitten. Im zweiten Schritt wurde dann fleißig geknotet, so dass der Boden der Tasche entstand. Als nächstes durften die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Taschen mit Stoffmalfarbe bemalen, mit Pailletten bekleben und mit Perlen verzieren.

Am Ende hatte jedes Kind eine individuelle Tasche gestaltet, die es mit nach Hause nehmen durfte.