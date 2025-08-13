Kinder sind aktiv: Ferien in Horb - spannend, bunt und süß

In den Sommerferien erlebten die Kinder bisher Abenteuer in der Natur, kreative Workshops und süße Erlebnisse.
Das beliebte Ferienangebot „Ritter Sport Schokowerkstatt in Waldenbuch“ fand statt – der Termin war heiß begehrt. Zwölf Kinder konnten an diesem besonderen Tag teilnehmen und ihre eigene Schokolade selbst herstellen. Alle Plätze waren schnell vergeben, das Angebot war sehr gut besucht. Die Freude der Teilnehmenden war großartig und trotz regnerischem Wetter herrschte eine gemütliche, fröhliche Atmosphäre.