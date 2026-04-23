Kinder reden Klartext: Furtwangens Zukunft durch Schüleraugen gesehen

Dritt- und Viertklässler der Furtwanger Anne-Frank-Schule sind Teil eines Kinderbeteiligungsprojektes. Sie bringen den Bürgermeister und Experten auf Ideen.
Einen besonderen Schultag erlebten kürzlich die Schüler der Klassen drei und vier an der Anne-Frank-Schule. Gemeinsam mit ihren Lehrern und Schulleiterin Katrin Disch trafen sie sich alle im Musikraum und bekamen Besuch von Bürgermeister Florian Merz, einigen städtischen Mitarbeitern und dem Team rund um Udo Wenzl vom Institut für angewandte Sozialwissenschaften Stuttgart.