Kinder reden Klartext: Furtwangens Zukunft durch Schüleraugen gesehen

Dritt- und Viertklässler der Furtwanger Anne-Frank-Schule sind Teil eines Kinderbeteiligungsprojektes. Sie bringen den Bürgermeister und Experten auf Ideen.

Einen besonderen Schultag erlebten kürzlich die Schüler der Klassen drei und vier an der Anne-Frank-Schule. Gemeinsam mit ihren Lehrern und Schulleiterin Katrin Disch trafen sie sich alle im Musikraum und bekamen Besuch von Bürgermeister Florian Merz, einigen städtischen Mitarbeitern und dem Team rund um Udo Wenzl vom Institut für angewandte Sozialwissenschaften Stuttgart.

„Kinder in Furtwangen, mein Ort - meine Heimat!“ lautete das Thema des Tages, denn es ging um die Beteiligung von Kindern an der Standortpolitik. „Eure Meinung ist wichtig, denn heute geht es um euch“, erklärte Udo Wenzl daher zu Beginn. „Ich bin richtig gespannt, wie ihr unsere Stadt erlebt“, betonte auch Schulleiterin Katrin Disch.

Und dann ging es auch gleich los mit konkreten Fragen an die Schüler. Sie konnten darüber sprechen, was für sie Heimat bedeutet, was in Furtwangen verbessert werden könnte und wie ein typischer Tag für sie aussieht. Vor allem an Bürgermeister Florian Merz hatten die Jungen und Mädchen viele Fragen. Er erklärte ihnen, welche Aufgaben eine Stadt hat und was die Verwaltung für die Bürger umsetzt.

In kleinen Gruppen erarbeiteten sie schließlich verschiedenen Themenbereiche. Auf einer großen Karte der Stadt Furtwangen markierten sie ihr Zuhause und ihren liebsten Spielort. Bei einer anderen Station ging es darum, Ideen zu sammeln für den Wohnort und auch Stärken und Schwächen zu benennen. Auch der Schulweg wurde thematisiert und über Kinderrechte wurde diskutiert.

Unsere Empfehlung für Sie Schüler in Furtwangen Kinder entdecken die Wasserwelt Die Naturpark-Schüler tauchten in Furtwangen und Neukirch an Teichen und Bächen in eine spannende Welt ein.

Die Gruppen machten sich dann auch auf den Weg durch ihre Stadt und besuchten das Stadion, einige Spielplätze, das Schwimmbad, den Marktplatz oder auch den Wasserspielplatz. Es wurde jeweils festgehalten, was an den einzelnen Orten gut ist und was man noch verbessern könnte. Der rege Austausch und der komplette Projekttag wurde in Film und Fotos festgehalten und sollen im Nachgang dem Furtwanger Gemeinderat vorgestellt werden.