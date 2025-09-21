Kinder lernen Vereine kennen: Die Bilder vom Familiensporttag in Hechingen

Fußball, Tennis, Golf: In Hechingen können weitaus mehr als diese Sportarten in Vereinen ausgeübt werden. Der Familiensporttag lud Kinder zum Schnuppern ein. Wir haben die Bilder.

Bereits zum vierten Mal hat die Stadt Hechingen in Kooperation mit elf Hechinger Sportvereinen und zahlreichen Sponsoren ihren Familiensporttag rund um das Weiherstadion ausgerichtet. Fünf- bis 15-Jährige durften sich an zwölf Stationen in unterschiedlichen Sportarten probieren. Im Vordergrund stand das spielerische Entdecken – ob auf der Slackline bei der Hechinger Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins oder im Bewegungsparcours des TV Hechingen.

Wer eine Station erfolgreich absolviert hat, bekam einen Stempel für seine Laufkarte. Auf dieser waren über den Tag verteilt acht Stempel zu sammeln, um bei der nachmittäglichen Siegerehrung als Belohnung eine „Überraschung“ zu erhalten. Hinter dieser verbarg sich eine Sportflasche oder ein Sportbeutel sowie ein T-Shirt – jeweils mit dem Aufdruck „Hechingen bewegt sich“ und dem Logo der Zollernstadt.

Bereits kurz nach Beginn konnten im Weiherstadion 80 Laufkarten verteilt werden – ein erfreulicher Wert für die Veranstalter: „Der Erfolg des Familiensporttags ist spürbar“, sagt Marc Meßmer, Leiter des Öffentlichkeitsbereichs der Stadtverwaltung und Mitorganisator, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die teilnehmenden Vereine hätten in den vergangenen Jahren in den Wochen nach der Veranstaltung einen verstärkten Zustrom an Kinder und Jugendlichen verspürt.

Ehrenamt im Verein attraktiv machen

Ein weiteres Ziel: „Mit dem Familiensporttag wollen wir auch das Ehrenamt in den Vereinen attraktiver machen.“ Man könne nicht leugnen, dass das klassische Mitwirken in den Vereinen nachlasse, erläutert Meßmer weiter.

Dass das Angebot für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche in Hechingen groß ist, darauf wies Bürgermeister Philipp Hahn in seiner Begrüßung hin. Davon durften sich die Kinder im Nachgang selbst überzeugen. Fußball beim FC 07 Hechingen, Hindernislauf beim Ski-Club, Leichtathletik bei der LGSZ und dem TV Hechingen sowie Action bei der Skateanlage, bei der Minigolfanlage „Rapphof“ oder im Schützenhaus war geboten.

Weg zum Profisport ist in Hechingen möglich

Und wer weiß: Vielleicht hat ein angehender Profisportler beim Familiensporttag seine Leidenschaft entdeckt. Hahn betonte: „Mit viel Motivation und Ehrgeiz kann man diesen Schritt in Hechingen schaffen.“ Aktuellstes Beispiel: Sandrina Sprengel aus Grosselfingen. Die 21-Jährige holte erst an diesem Wochenende Rang fünf bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Siebenkampf in Tokio. Auch Sprengel trainierte in ihrer Jugend im Weiherstadion.

Dazu findet in Hechingen mit den Ladies Open jährlich ein hochklassiges Damen-Tennisturnier vor einer meist beeindruckenden Zuschauerkulisse statt. Auf der Anlage des TC Hechingen durften am Sonntag auch Nachwuchstalente den Tennisschläger schwingen.

Abgesehen vom Leistungssport stand das Kennenlernen der Sportarten am Sonntag im Fokus. Denn: Auch ohne Profidasein vermittele der Sport wichtige gesellschaftliche Werte wie Fairness, Teamwork und Toleranz, wie Philipp Hahn betonte. Auf diese Eckpfeiler komme es heutzutage mehr denn je an, seien sie doch leider keine Selbstverständlichkeit.