Kinder lernen Vereine kennen: Die Bilder vom Familiensporttag in Hechingen

Fußball, Tennis, Golf: In Hechingen können weitaus mehr als diese Sportarten in Vereinen ausgeübt werden. Der Familiensporttag lud Kinder zum Schnuppern ein. Wir haben die Bilder.
Bereits zum vierten Mal hat die Stadt Hechingen in Kooperation mit elf Hechinger Sportvereinen und zahlreichen Sponsoren ihren Familiensporttag rund um das Weiherstadion ausgerichtet. Fünf- bis 15-Jährige durften sich an zwölf Stationen in unterschiedlichen Sportarten probieren. Im Vordergrund stand das spielerische Entdecken – ob auf der Slackline bei der Hechinger Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins oder im Bewegungsparcours des TV Hechingen.