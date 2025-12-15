Kinder: Kindeswohlgefährdungen zum dritten Mal auf Rekordwert

Datum von Weihnachten Warum Jesus nicht am 24. Dezember geboren wurde

Für die meisten, die Weihnachten feiern, dürfte klar sein: An diesem Tag ist dem christlichen Glauben nach Jesus Christus geboren worden. Doch das stimmt nicht. Sein wirklicher Geburtstermin ist unbekannt. Wir erklären, was es mit dem 24. und 25. Dezember tatsächlich auf sich hat.