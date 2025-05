Kinder in Rangendingen: Gemeinderat schließt Krippe

1 Der Kindergarten Rangendingen: Auf dem Spielplatz können sich die Knirpse austoben. Foto: Kauffmann Ein neues Konzept für die Betreuung der jüngsten Rangendinger in Kindertagesstätten wird derzeit erarbeitet. Bei manchen Eltern sorgt die aktuelle Situation für Unmut.







Nicht ganz einfach ist derzeit die Situation im Hinblick auf die Betreuung von Kindern in Rangendingen. In nicht-öffentlicher Sitzung hat das Gremium beschlossen, den Krippen-Standort an der Heimgartenstraße ab Herbst 2025 zu schließen. Das hat Bürgermeister Manfred Haug am Montag dem Gemeinderat berichtet. Für die Betreuung der Gruppe von ein- bis zweijährigen Kindern lagen nur drei Anmeldungen vor.