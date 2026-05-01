Kinder in Oberndorf: Engpass oder Entwarnung? So sieht es bei den Kitaplätzen aus

Seit Jahren kämpft Oberndorf gegen den Mangel an Kitaplätzen. 2025 standen 86 Kinder auf der Warteliste. Jetzt ist klar, wie es in diesem Jahr aussieht.

Steigende Geburtenzahlen brachten die Stadt Oberndorf in den vergangenen Jahren in Zugzwang: Sie musste neue Plätze schaffen, um dem großen Bedarf gerecht zu werden. So stieg die Platzanzahl von 663 auf 713. Im aktuellen Kindergartenjahr stehen nun 770 Plätze in 38 Gruppen zur Verfügung. Ist der Bedarf damit gedeckt? Und wie viele Kinder stehen auf der Warteliste? Antworten darauf gab es im Oberndorfer Verwaltungsausschuss.

Mit 155 Neugeborenen (2024: 171) lägen die Geburtenzahlen 2025 auf dem Niveau von 2019 und seien damit nach dem Anstieg im Vorjahr relativ stabil, berichtete Christoph Rümenapp, Amtsleiter für Bildung und Sport. Der Stadtteilvergleich zeigt: In Hochmössingen und Altoberndorf haben sich die Kinderzahlen im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt. Einen Rückgang gab es in Boll, Bochingen und Aistaig.

Betreuungssituation hat sich entspannt

Mit nunmehr 770 zur Verfügung stehenden Plätzen in 38 Gruppen habe sich die Betreuungssituation in Oberndorf deutlich entspannt, stellte Rümenapp fest. Von den 38 Gruppen sind sieben Krippengruppen mit insgesamt 78 Plätzen (Vorjahr: 58).

Von den restlichen Kita-Gruppen halten 20 die Altersmischung vor. Dort können also jeweils bis zu fünf Kinder aufgenommen werden, die unter drei Jahre alt sind. Diese belegen dann jedoch rechnerisch zwei Plätze. 22 Kinder aus Oberndorf würden derzeit auswärts betreut und fünf auswärtige Kinder wiederum in Oberndorf.

In diesem Jahr sei die Platzvergabe erstmals rein über das Online-System Little Bird erfolgt. Für 165 Kinder seien Vormerkungen vorgenommen worden. Stand März 2026 verfügten 36 Kinder noch über keinen Kitaplatz. Mit den jeweiligen Eltern werde man Kontakt aufnehmen und auf eine wohnortnahe Einrichtung verweisen, so Rümenapp auf Nachfrage von Hans-Joachim Ahner (SPD).

Rechtsanspruch gesamtstädtisch erfüllt

Insgesamt könne man den Rechtsanspruch erfüllen und jedem Kind einen Platz anbieten, wenn auch nicht unbedingt in der Wunschkita der Eltern, erklärte Rümenapp.

Zum Ende des Kindergartenjahres 2026/2027 seien bis auf Weiteres noch vereinzelt Plätze unbesetzt in Boll, Beffendorf, Altoberndorf, Hochmössingen, Aistaig, der WABE auf dem Lindenhof und in den Kindergärten Don Bosco, St. Raphael, St. Martin und Regenbogen in der Kernstadt. Somit bestehe derzeit keine Notwendigkeit, die Kapazitäten auszubauen.

So sieht es in den Einrichtungen aus

Stattdessen sei in Altoberndorf – dort seien zum Ende des nächsten Kindergartenjahres noch 20 Plätze frei – denkbar, eine bestehende Gruppe in eine Kleingruppe umzuwandeln.

In Bochingen ist zum Jahreswechsel eine neue Krippengruppe im sanierten Altbau gestartet. Die Einrichtung einer weiteren Gruppe sei vorgesehen, sobald die Kinderzahlen wieder stiegen, so Rümenapp.

Der Kindergarten Rosenberg soll in diesem Jahr umfassend saniert werden. Die Kinder weichen dazu auf die Ganztagesräume des Schulcampus’ aus. Die evangelische Kirchengemeinde wird aufgrund der Sondersituation weniger Kinder aufnehmen.

Ein Gutachten für den Kindergarten St. Raphael in der Teckstraße – Träger ist die katholische Kirchengemeinde – habe ergeben, dass ein Neubau günstiger sei als eine Sanierung. Ob der Kindergarten am Standort oder an anderer Stelle neu errichtet wird, werde noch geprüft, so Rümenapp.

In der „WABE“ auf dem Lindenhof stünden nach Abschluss des Ausbaus noch 30 zusätzliche Plätze zur Verfügung, zehn davon Krippenplätze, als Puffer bereit und könnten bei Bedarf aktiviert werden.

Lage im Blick behalten

Hans-Joachim Ahner meinte, es sei schön, mal ein bisschen durchatmen zu können. Er warnte jedoch davor, Gruppen zu schließen, mit Blick auf die Überlegungen auf Landesebene, ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr einzuführen, könnten diese doch wieder zu einem wachsenden Platzbedarf führen.

Dieter Rinker (FWV) schlug ebenfalls vor, die Lage im Blick zu behalten. Dass man aus einer Notlage zur Zufriedenheit gekommen sei, sollte man nun erst einmal genießen, fand er. Der Wind könne sich schließlich auch wieder drehen.

Sollten sich die Lage wieder verschärfen und mehr Plätze erforderlich sein, habe man noch Pläne in der Schublade, erinnerte Bürgermeister Matthias Winter und verwies etwa auf den Naturkindergarten. Das Projekt war mit Beschluss aus dem November 2025 auf Eis gelegt worden, weil der Bedarf aus Sicht der Verwaltung und der Mehrheit des Gemeinderats nicht mehr gegeben war.