Kinder in Oberndorf: Engpass oder Entwarnung? So sieht es bei den Kitaplätzen aus

Seit Jahren kämpft Oberndorf gegen den Mangel an Kitaplätzen. 2025 standen 86 Kinder auf der Warteliste. Jetzt ist klar, wie es in diesem Jahr aussieht.
Steigende Geburtenzahlen brachten die Stadt Oberndorf in den vergangenen Jahren in Zugzwang: Sie musste neue Plätze schaffen, um dem großen Bedarf gerecht zu werden. So stieg die Platzanzahl von 663 auf 713. Im aktuellen Kindergartenjahr stehen nun 770 Plätze in 38 Gruppen zur Verfügung. Ist der Bedarf damit gedeckt? Und wie viele Kinder stehen auf der Warteliste? Antworten darauf gab es im Oberndorfer Verwaltungsausschuss.