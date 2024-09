Kinder in Lebensgefahr: 31 Verletzte bei Bränden in Essen - eine Festnahme

1 Die Feuerwehr war an mehreren Orten in Essen im Einsatz. Foto: Markus Gayk/dpa

An mehreren Orten in Essen brechen innerhalb kurzer Zeit Feuer aus. Zahlreiche Personen werden verletzt, zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.









Essen - In Essen sind bei mehreren Bränden 31 Menschen verletzt worden - zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte waren am Abend an drei Orten parallel im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass sie in der Nähe eines Einsatzortes einen Tatverdächtigen festgenommen habe.