Kinder in Bitz: Bis Jahresende sind alle Plätze belegt

Blue-Tupper-Race in Bitz Das Konzept wird ganz neu aufgerollt

Weil in den vergangenen Jahren immer seltener genügend Schnee fiel, musste das beliebte Blue-Tupper-Race in Bitz mehrfach verschoben oder abgesagt werden. Nun arbeiten die Veranstalter an einer Alternative, die ohne die weiße Pracht auskommen soll.