Kinder in Albstadt: Naturkita gut gestartet – Anmeldungen sind noch möglich

Seit September bereichert die neue städtische Naturkita „Knospenkinder am Kreuzbühl“ das Betreuungs- und Bildungsangebot der Stadt – mit einem Konzept, das Kinder die Natur nicht nur erleben, sondern als echten Lebens- und Lernraum erfahren lässt. Bürgermeister Steve Mall besuchte die Kinder an ihrem neuen Naturwagen, begleitet wurde er von Amtsleiter Markus Münch und der Sachgebietsleitung Nadine Conzelmann. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit.

Mit großer Begeisterung zeigten die Kinder den Besuchern ihre neue Kita. Kita-Leiterin Jana Rominger betont: „Wir sind sehr gut im Naturkindergarten gestartet. Alle bislang sieben Kinder haben sich prima eingelebt und fühlen sich wohl.“ Die ersten Monate hätten gezeigt, wie lebendig und wertvoll der Alltag im Wald sein kann. Für das Team sei es berührend mitzuerleben, wie die Kinder in ihrem Naturraum wachsen, sicherer werden und ihren Platz in der Natur finden. Jeder Tag sei für sie ein kleines Abenteuer. Denn die Natur habe unendlich viel zu bieten, zu entdecken und zu erleben. „Die Kinder sind gerne draußen unterwegs und entdecken die Welt“, führt Jana Rominger aus.

Kinder erleben Natur als Lern- und Lebensraum

Auch Bürgermeister Steve Mall hebt den pädagogischen Wert der Naturkita hervor: „Hier erleben Kinder die Natur als Lern- und Lebensraum. Das erfordert pädagogisches Geschick, Herz und Begeisterung – Eigenschaften, die das gesamte Team mitbringt.“ Er dankte der Kita-Leitung mit Ihrem Team, dass sie diese verantwortungsvolle Aufgabe als übernommen haben und wünschte für die Arbeit weiterhin viel Freude und Erfolg.

Für das Team der „Knospenkinder“ ist die pädagogische Arbeit mehr als Betreuung – sie ist Herzensaufgabe, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ihr Ziel sei es, den „Rucksack“ der Kinder mit den wichtigsten Lebenswerkzeugen zu füllen: Mut, Selbstvertrauen, innerer Stärke, Zuversicht, Mitgefühl und der Fähigkeit, ihren eigenen Weg zu gehen. „Wir freuen uns sehr, dass die Idee des Naturkindergartens nun umgesetzt werden kann. So können wir unsere Kita-Landschaft in Albstadt weiterentwickeln und gestalten“, sagt Bürgermeister Steve Mall.

Anmeldungen sind weiterhin möglich unter kita@albstadt.de oder per Telefon unter 07431/160 25 11.