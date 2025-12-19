Kinder in Albstadt: Naturkita gut gestartet – Anmeldungen sind noch möglich

Die neue städtische Naturkita „Knospenkinder am Kreuzbühl“ ist gut gestartet. Bürgermeister Steve Mall stattete den sieben Kindern jüngst einen Besuch ab.
Seit September bereichert die neue städtische Naturkita „Knospenkinder am Kreuzbühl“ das Betreuungs- und Bildungsangebot der Stadt – mit einem Konzept, das Kinder die Natur nicht nur erleben, sondern als echten Lebens- und Lernraum erfahren lässt. Bürgermeister Steve Mall besuchte die Kinder an ihrem neuen Naturwagen, begleitet wurde er von Amtsleiter Markus Münch und der Sachgebietsleitung Nadine Conzelmann. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit.